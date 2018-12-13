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Костромская область купит 16 автобусов, работающих на газе

Экономика

С их помощью регион сэкономит на топливе более 7 млн рублей в год

Кострома, 13 декабря 2018, 15:36 — REGNUM  Костромские власти решили закупить больше автобусов, работающих на газе, сообщает пресс-служба губернатора области. Вместо запланированных 10, регион закупит 16 автобусов марки ПАЗ.

На первоначальный платеж на покупку новых автобусов будет потрачено 18,5 миллионов рублей из областного бюджета. Новые машины будут работать на межмуниципальных пригородных маршрутах в ПАТП-3. Местные власти утверждают, при использовании новых автобусов экономия на топливе составит больше 7 миллионов рублей в год.

Отметим, что в регионе на межмуниципальные маршруты ежедневно выходят около 290 автобусов, из них 51 — работают на газомоторном топливе.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области из-за повышения цен на бензин местные власти намерены перевести весь «государственный и муниципальный транспорт на газомоторное топливо».

«Нам необходимо расширять газозаправочную сеть и специальные пункты технического обслуживания, чтобы у владельцев автомобилей на газовом топливе не возникало сложностей с заправкой и ремонтом. Конечно, необходим строгий контроль за эксплуатацией, регулярное и качественное техническое обслуживание таких транспортных средств», — сообщил губернатор Сергей Ситников.

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Перевод транспорта на газомоторное топливо
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