«Вертолёты России» досрочно передали партию Ми-8АМТШ в ВКС России

Москва, , 15:31 — REGNUM Специалисты Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) досрочно выполнили условия контракта с Министерством обороны России на поставку партии вертолётов Ми-8АМТШ, сообщает 13 декабря пресс-служба предприятия.

Переданные в военное ведомство вертолёты прошли все виды испытаний, предусмотренные условиями госконтракта и технической документации, и приняты представителями ВКС России. Отмечается, что часть винтокрылых машин уже прибыла в места своего постоянного дислоцирования.

«Хотя обязательства завода по данному контракту выполнены в полном объеме, сотрудничество с силовыми структурами РФ продолжается — поставки вертолетов в интересах государственных заказчиков продолжают составлять значимую часть портфеля заказов предприятия», — прокомментировал завершение сделки управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.

Ми-8АМТШ — современные военно-транспортные вертолеты серии Ми-8/17. Машины способны перевозить до 37 военнослужащих, до 4 тонн грузов внутри фюзеляжа либо крупногабаритных грузов такой же массой на внешней подвеске. Вертолёт оснащается широким набором средств вооружения и системами повышения боевой живучести. Ми-8АМТШ также могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения различных специальных задач.

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