Адыгея завершает 2018 год с позитивной динамикой в экономике – Кумпилов

Майкоп, , 15:30 — REGNUM 2018 год Республика Адыгея завершает с позитивной динамикой экономических показателей. Об этом на встрече с председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко в Москве 13 декабря заявил глава республики Мурат Кумпилов, сообщила его пресс-служба. Во встрече приняли участие представители в Совфеде от исполнительного и законодательного (представительного) органа государственной власти Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

«В целом 2018 год мы завершаем с позитивной динамикой, ростом собственных доходов, макроэкономических показателей. У Адыгеи высокая инвестиционная привлекательность. В рейтинге АСИ республика поднялась до 24 места», — отметил Кумпилов.

Глава республики также сообщил что, благодаря поддержке Совета Федерации, в Адыгее приступили к решению ряда сложных инфраструктурных вопросов, что напрямую влияет на развитие региона. В их числе он назвал строительство водовода, развитие транспортной инфраструктуры, очистных сооружений в Майкопе.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что регион в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Совета Федерации в решении значимых для республики задач.

Как сообщало ИА REGNUM, Адыгея вошла в число 40 российских регионов, получивших федеральные гранты за высокие показатели в экономическом развитии. Республике выделено почти 670 млн рублей.

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