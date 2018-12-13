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Финансовые организации Казахстана откроют в Астане центр ипотеки

Экономика

Все участники проекта подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве

Астана, 13 декабря 2018, 15:36 — REGNUM  Три казахстанских банка совместно с Казахстанской ипотечной компанией и холдингом BI Group откроют в Астане центр ипотеки BI Finance, сообщает 13 декабря агентство «Казинформ».

Новый офис позволит получить полный комплекс услуг по жилищному кредитованию. Работа центра будет организована по принципу «одного окна» — все документы сдаются один раз в одном месте.

В офисе будут располагаться представительства Сбербанка, Жилстройсбербанка и Банка Центр Кредит. Все участники проекта подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн

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Ипотечное кредитование
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