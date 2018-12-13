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Рост экономики Индонезии может составить больше 5% — Всемирный банк

Экономика

Рост экономики в Индонезии в 2018 и 2019 годах достигнет 5,2%

Джакарта, 13 декабря 2018, 15:29 — REGNUM  Главный экономист Всемирного банка в Индонезии Фредерико Гил Сандер заявил, что экономика Индонезии может вырасти более чем на пять процентов, сообщает Antaranews.

«Индонезийская экономика может увеличить свой потенциал, устранив ряд препятствий», — заявил он на презентации в Джакарте.

Экономист заявил, что необходимо проводить структурные улучшения, чтобы стимулировать производительность и рост, особенно в торговом и инвестиционном секторах.

В последнем индонезийском экономическом ежеквартальном отчете говорится, что рост экономики в стране в 2018 и 2019 годах, по оценкам, достигнет 5,2%.

По слова Фредерико Гил Сандера, Индонезия может избежать негативного воздействия глобальных потрясений, если у нее будет прочная макроэкономическая основа, поддерживаемая фискальной политикой и обменным курсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности Индонезии заявил, что государство становится все более конкурентоспособным на международной арене, о чем свидетельствуют экономические показатели.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия становится более конкурентоспособной — министр промышленности

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Экономика Индонезии
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