Четверг, 13 Декабря 2018 года
16:30:07 МСК

Сделка ОПЕК+ пополнила бюджет России на 5 трлн рублей

Экономика

Нефтяные компании получили около 2 трлн рублей

Сделка ОПЕК+ пополнила бюджет России на 5 трлн рублей
Добыча нефти

Москва, 13 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Дополнительные 5 трлн рублей поступили в российский бюджет за 2,5 года после заключения сделки ОПЕК+. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

За этот же период нефтяные компании получили около 2 трлн рублей дополнительно. Благодаря сделке нефтедобывающих стран ситуация с бюджетом в России стабилизировалась, также она «частично дала рост экономике».

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение, направленное на стабилизацию рынка нефти, было заключено в конце 2016 году с участием как членов ОПЕК, так и не входящих в картель нефтедобывающих стран.

7 декабря 2018 года в Вене страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) договорились сократить объемы производства сырья на 1,2 млн баррелей в сутки. Соглашение стало итогом многочасовых переговоров преимущественно между Саудовской Аравией, Ираном и Россией. Ирану из-за давления американских санкций было позволено не участвовать в соглашении.

Читайте также: СМИ узнали об отказе «Роснефти» работать в Иране

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить