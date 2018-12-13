Сделка ОПЕК+ пополнила бюджет России на 5 трлн рублей

Москва, , 15:20 — REGNUM Дополнительные 5 трлн рублей поступили в российский бюджет за 2,5 года после заключения сделки ОПЕК+. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

За этот же период нефтяные компании получили около 2 трлн рублей дополнительно. Благодаря сделке нефтедобывающих стран ситуация с бюджетом в России стабилизировалась, также она «частично дала рост экономике».

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение, направленное на стабилизацию рынка нефти, было заключено в конце 2016 году с участием как членов ОПЕК, так и не входящих в картель нефтедобывающих стран.

7 декабря 2018 года в Вене страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) договорились сократить объемы производства сырья на 1,2 млн баррелей в сутки. Соглашение стало итогом многочасовых переговоров преимущественно между Саудовской Аравией, Ираном и Россией. Ирану из-за давления американских санкций было позволено не участвовать в соглашении.

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