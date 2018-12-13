Политическая декларация: решение Европарламента о «Северном потоке — 2»

Москва, , 15:10 — REGNUM Решение Европарламента — это политическая декларация, которая вряд ли будет иметь правовые или экономические последствия. Есть большие сомнения, что она в реальности сможет остановить реализацию проекта, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Для этого нужно, чтобы государства, по территории которых проходит газопровод, вдруг отменили ранее приятые разрешения и согласования.

«Резолюция Европарламента наверняка была поддержана представителями стран, не участвующих в проекте, и, конечно, их большинство. Однако стран, отказывающихся покупать российский газ среди них нет, кроме Польши, да и то, только с 2022 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2». В резолюции Европарламента сказано, что газопровод якобы является политическим проектом и представляет угрозу для евросоюзной безопасности.

Читайте также: Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»