Четверг, 13 Декабря 2018 года
16:30:22 МСК

Политическая декларация: решение Европарламента о «Северном потоке — 2»

Экономика

Вряд ли она сможет остановить реализацию проекта

Москва, 13 декабря 2018, 15:10 — REGNUM  Решение Европарламента — это политическая декларация, которая вряд ли будет иметь правовые или экономические последствия. Есть большие сомнения, что она в реальности сможет остановить реализацию проекта, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Для этого нужно, чтобы государства, по территории которых проходит газопровод, вдруг отменили ранее приятые разрешения и согласования.

«Резолюция Европарламента наверняка была поддержана представителями стран, не участвующих в проекте, и, конечно, их большинство. Однако стран, отказывающихся покупать российский газ среди них нет, кроме Польши, да и то, только с 2022 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2». В резолюции Европарламента сказано, что газопровод якобы является политическим проектом и представляет угрозу для евросоюзной безопасности.

Читайте также: Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить