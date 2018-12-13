Росморпорт объявил тендер на проектирование ледокола мощностью 12-14 МВт

Москва, , 15:10 — REGNUM ФГУП «Росморпорт» планирует заключить договор на разработку научно-технического проекта ледокола мощностью около 12−14 МВт, работающего на дизельном и альтернативном видах топлива. Соответствующий открытый запрос предложений размещён на сайте предприятия.

Начальная цена заказа составляет 142 млн рублей. В конкурсной документации отмечается, что работа выполняется в рамках плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГУП «Росморпорт» на 2018−2020 годы.

В конкурсной документации говорится, что ледокол будет предназначен для обеспечения зимней навигации, выполнения ледокольных операций на портовых и припортовых акваториях, самостоятельной проводки кораблей и судов, в том числе в летне-осенний период в морях Северного Ледовитого океана, в устьях рек и выполнения ряда других задач.

Класс судна должен соответствовать регистру КМ Icebreaker7 [2] AUT1-ICS применительно к классу Российского морского регистра судоходства, а также в соответствии с требованиями национальных и международных правил и конвенций.

Срок выполнения НИР по проекту — 10 месяцев с даты заключения договора.

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