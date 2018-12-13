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«Казахтелеком» купил акции оператора Kcell дешевле их рыночной стоимости

Экономика

Стоимость сделки составила $446 млн

Астана, 13 декабря 2018, 15:14 — REGNUM  Телекоммуникационная компания «Казахтелеком» купила 75% акций сотового оператора Kcell на 31% дешевле их рыночной стоимости, сообщили 13 декабря в пресс-службе инвестиционного банка Halyk Finance.

Стоимость сделки составила $446 млн, тогда как рыночная стоимость акций составляет $645 млн. По мнению банка, сделка позволит занять АО «Казахтелеком» доминирующее положение на рынке мобильной связи Казахстана.

В Halyk Finance также считают, что сделка может улучшить финансовые показатели Kcell. Вместе с тем, консолидированный долг «Казахтелекома» может превысить 400 млрд тенге ($1,08 млрд), так как кроме выплат по сделке с Kcell компании придется привлечь дополнительные средства для выкупа акций совместного предприятия Tele2-Алтел.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) было опубликовано уведомление о закрытии сделки по приобретению «Казахтелекомом» 75% акций Kcell.

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