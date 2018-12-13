Нефти неоткуда ждать поддержки

Москва, , 15:03 — REGNUM К середине торговой сессии 13 декабря цены на нефть спустились в «красную» зону. Баррель североморского сырья Brent стоит $59,81 и теряет 0,6%. Легкая техасская нефть WTI не отстает в снижении и торгуется по $50,83, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Накануне минэнерго США опубликовало свежие данные по запасам сырья в стране. Так, запасы сырой нефти сократились только на 1,2 млн баррелей при прогнозе падения на 3,5 млн баррелей. Новые данные выглядят осторожнее, чем были неделей ранее, когда запасы падали на 7,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов снизились на 1,5 млн баррелей», — пояснил эксперт.

Обращает на себя внимание показатель загруженности НПЗ: за прошлую неделю он сократился на 0,4% после снижения на 0,1% прежде. Это может указывать или на оптимизацию добычи и переработки в отдельных проектах, или на общее снижение темпов роста добычи сырья.

«Сегодня днем доллар США стоит на месте на мировом валютном рынке, с этой стороны поддержки баррелю не видно. 14 декабря сессия для Brent завершится в пределах $59,45−60,85», — считает Бодрова.

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