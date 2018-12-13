Два костромских фермера выиграли гранты на 4 млн рублей

Кострома, , 14:58 — REGNUM До конца текущего года 2 фермерских хозяйства Костромской области получат почти 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги выиграны в ходе конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров и будут потрачены на развитие хозяйств.

Молочное фермерское хозяйство в Костромском районе купит на грант 7 коров и 3 единицы заготовительной техники. Фермерское хозяйство в Судиславском районе, которое занимается выращиванием малины и жимолости, потратит деньги на установку ограждения длиной около 2,5 километров.

Отметим, что в конкурсном отборе участвовали 6 начинающих крестьянско-фермерских хозяйств региона. Основными критериями, по которым определяли победителей, было:

создание дополнительных рабочих мест,

площадь земельных участков, используемых для реализации проекта,

наличие животных и птиц, сельскохозяйственной техники,

количество собственных средств от общей суммы проекта.

ИА REGNUM напоминает, что в мае текущего года 5 начинающих фермеров Костромской области получили гранты на развитие сельских хозяйств общей суммой в 11, 16 миллионов рублей. Тогда победителями конкурсного отбора стали фермеры из Шарьинского, Макарьевского, Буйского и Галичского районов.

Отметим, что за пять лет гранты получил 71 начинающий фермер Костромской области на общую сумму в более чем 105 миллиона рублей. Из них 88,7 миллионов рублей было получено из федерального бюджета.