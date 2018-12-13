Москва, , 14:57 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, рубль топчется на месте в парах с иностранными валютами. Доллар замер на уровне 66,38 руб., евро торгуется по 75,49 руб. Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют и установил их на 14 декабря следующим образом: 66,25 руб. за доллар США (снижен на 17 копеек) и 75,39 руб. за евро (повышен на 18 копеек), заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Все рыночное внимание «уходит» на заседание ЦБ РФ 14 декабря. Ключевая ставка сейчас составляет 7,50% годовых, она пересматривалась в сентябре. Думается, что в этот раз показатель останется без изменений, но уже в начале 2019 года регулятору придется принимать фискальные меры, чтобы обуздать инфляцию», — пояснила эксперт.

С большой долей вероятности ключевая ставка вырастет на 25 базисных пунктов в I квартале 2019 года, а по итогам следующих 12 месяцев не превысит 8%.

На рубль нейтральное решение ЦБ РФ не окажет ровным счетом никакого влияния. Стоит, впрочем, внимательно прослушать пресс-конференцию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая состоится 14 декабря в 15:00 мск.

«Сегодняшняя сессия (13 декабря) для американской валюты завершится в «боковике» 66,10−66,65 руб., для евровалюты — в границах 75,30−76,35 руб.», — считает Бодрова.

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