Парламент Грузии утвердил бюджет на 2019 год

Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Парламент Грузии на пленарном заседании 13 декабря утвердил проект бюджета на 2019 год. Законопроект был принят 91 голосом против 9.

Голосование планировалось еще на пленарном заседании 12 декабря, но из-за отсутствия кворума не состоялось. Правящая партия заслужила упреки со стороны оппозиции. Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе отметил, что хотя бы в вопросе утверждения главного финансового документа страны парламентскому большинству следовало проявить больше ответственности и явиться на пленарное заседание.

На заседании 13 декабря законопроект депутатам представил министр финансов Иванэ Мачавариани. По его информации, прирост ВВП в будущем году планируется на уровне 4,5%, и при определении этого показателя авторы законопроекта руководствовались прогнозами ведущих международных финансовых институтов, прежде всего МВФ и Всемирного банка. Согласно бюджету, дефлятор ВВП в 2019 году составит 3,5%, а показатель инфляции — 3%.

Доходы госбюджета Грузии в будущем году планируются в пределах 12,6 млрд лари, в том числе налоговые доходы — до 9,6 млрд лари. Бюджетные выплаты определены в размере 13,1 млрд лари.