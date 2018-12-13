Комитет Госдумы предложил страховать журналистов

Москва, , 14:57 — REGNUM Законопроект о страховании журналистов, работающих в «горячих точках», комитет по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря. Законопроект был доработан ко второму чтению.

Уточняется положение законопроекта, определяющее особые условия выполнения поручения редакции, рассказал автор поправок вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Под ними подразумевается профессиональная деятельность на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству Российской Федерации, в иностранном государстве, определенном Правительством Российской Федерации, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта», — уточнил Толстой.

Кроме того, редакция должна будет получить письменное согласие своего сотрудника на выполнение задания в особых условиях, оплатить инструктаж по мерам безопасности, а в случае работы за пределами РФ обеспечить получение удостоверения или документа, подтверждающего профессиональный статус журналиста.

Одновременно вводится понятие компенсационных выплат. Согласно предлагаемым изменениям, в случае гибели сотрудника редакции размер выплаты должен составить не менее 2 млн рублей. Указывается, что выплата производится в равных долях супругу (супруге) сотрудника, его несовершеннолетним детям в возрасте до 23 лет, обучающимся на очной форме обучения, а также родителям, находящимся на иждивении.

В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, выплаты составят не менее 1 млн рублей. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, — не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

В случае возникновения расходов на оказание сотруднику редакции медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном государстве предполагается компенсация понесенных расходов, но не более 2 млн рублей, в случае возникновения расходов на возвращение в Российскую Федерацию сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно, — в размере понесенных расходов, но не более 1 млн рублей. В случае возникновения расходов на возвращение в РФ тела (останков) сотрудника редакции, — в размере понесенных расходов, но не более 1 млн рублей.

«Указанные компенсации выплачиваются независимо от выплат, предусмотренных законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Компенсация должна быть выплачена редакцией в течение 30 дней с даты представления необходимых документов», — подчеркнул Толстой.

По словам депутата, альтернативой компенсационным выплатам может стать заключенный редакцией договор добровольного страхования сотрудника, но страховые суммы по договору не должны быть меньше сумм соответствующих компенсационных выплат.