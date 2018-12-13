Предпенсионерам и пенсионерам упростят налоговое администрирование

Москва, , 14:41 — REGNUM Новый законопроект об изменении Налогового кодекса РФ упростит процедуру подтверждения пенсионерами и гражданами предпенсионного возраста права на льготы по имущественным налогам. Об этом журналистам заявил один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Речь идет об инициативе, которую накануне внесли в Госдуму депутаты-представители всех политических фракций Госдумы. Авторы законопроекта предлагают упростить процедуры взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. Так, в частности, пенсионерам и предпенсионерам будет проще подтвердить свое право на льготы по налогам на имущество, так как налоговые органы будут самостоятельно исчислять сумму соответствующего налога с учетом льготы даже если граждане не подавали заявление на ее предоставление.

«Это стало возможно в результате усовершенствования системы межведомственного информационного обмена», — отметил Макаров.

Кроме того, законопроект также предлагает перенести с 1 ноября до 31 декабря крайний срок для представления в ФНС документов об имуществе, налоги с которого граждане этой категории смогут не платить.

Авторы законопроекта также предлагают изменить порядок расчета подоходного налога для индивидуальных предпринимателей. В частности, авансовые платежи по налогу предлагается рассчитывать исходя из фактических, а не предполагаемых доходов. Кроме того, отчетность по форме 4-НДФЛ для таких налогоплательщиков также не будет обязательной.

«Такие изменения приведут к более справедливому расчету авансовых платежей исходя из реальных доходов налогоплательщика и исключат необходимость резервирования денежных средств для уплаты таких авансовых платежей», — отметил Макаров.

Сами организации-налогоплательщики при этом смогут не представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогу. Это упростит налоговое администрирование, уверены авторы законопроекта.

«Предлагаемые законопроектом меры являются важной частью «настройки» налоговой системы. Представляется, что указанные меры будут востребованы налогоплательщиками и позволят перейти на новый уровень налогового администрирования», — считает Макаров.