Псковской области на жильё для детей сирот нужно около 2 млрд рублей

Псков, , 14:36 — REGNUM В Псковской области потребность в средствах на покупку квартир для детей-сирот составляет почти 2 млрд рублей, жильём необходимо обеспечить 1720 человек. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, об этом шла речь на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета региона на 2019 год.

Проблему недостаточного финансирования на эти цели подняла прокуратура Псковской области в заключении на проект бюджета.

По данным ведомства, в очереди на получение жилья сейчас состоят 1720 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно очередь растёт — так, в 2014 году в ней было только 589 человек.

Количество ежегодно приобретаемых квартир для детей-сирот значительно ниже потребности в них, при этом наблюдается тенденция снижения размера средств, выделяемых на эти цели.

Кроме того, как указала прокуратура Псковской области, в ряде случае даже запланированное количество жилья не закупается: так, например, в Пскове в 2017 году из 115 аукционов 61 был признан несостоявшимся. Причина — заниженная стоимость квадратного метра покупаемых квартир.

В прокуратуре Псковской области отметили, что в проекте бюджета региона на 2019 год предусмотрено всего 92,3 млн рублей на квартиры для детей-сирот — финансирование осталось на уровне 2018 года. В ведомстве отметили, что раньше средств на эти цели в областном бюджете предусматривалось больше (в 2017 году — 96,6 млн рублей, в 2016 году — 101,5 млн рублей, в 2015 году — 141,5 млн рублей), а увеличение совокупного объёма финансирования происходит за счёт федеральных средств. Так, например, в 2019 году на жильё для детей-сирот регион намерен получить 170,3 млн рублей — на 6 млн рублей больше, чем в 2018 году.

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