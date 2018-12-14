Пятница, 14 Декабря 2018 года
03:45:15 МСК

Газовые спекуляции Минска дорого обходятся белорусам

Экономика

Вопрос вовсе не в том, почему Россия продает газ по 130, вопрос совсем в другом – почему белорусам этот газ продается по 270, то есть в два раза больше?

Газовые спекуляции Минска дорого обходятся белорусам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Цена со скидкой

Минск, 14 декабря 2018, 02:22 — REGNUM  Вопрос о цене на поставляемый из России газ постоянно поднимается белорусским руководством и сейчас принял размеры полномасштабной эпопеи, в обсуждении которой забывается один существенный для понимания ее смысла вопрос. В чем состоит, мягко говоря, нездоровый интерес руководства Белоруссии с точки зрения союза между ней и Россией, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Союз хорош, если честны союзники — такая максима напрашивается при ближайшем рассмотрении судьбы российского газа, поступившего в союзную Белоруссию. Внутренняя цена тысячи кубометров газа в России — $70, а в Белоруссии почти в два раза больше. Казалось бы, несправедливо, если речь идет о союзе двух государств, но как отнестись к тому, что для белорусских юрлиц газ стоит уже не 130, а 270 долларов за тысячу кубометров?

Белорусское руководство желает спекулировать на нуждах собственной промышленности, а потом удивляться тому, что белорусские товары не могут конкурировать на внешних рынках? И ведь эту ситуацию вполне можно было бы решить, если, как и предлагалось, дать Газпрому возможность поставлять газ напрямую белорусским потребителям. Вот только согласятся ли на это те «союзники России», которые имеют доход от такой неприкрытой спекуляции?

Читайте подробности: В какой плоскости лежит вопрос о цене российского газа для Белоруссии?

Также читайте другие статьи Юрия Баранчика о политике и экономике Белоруссии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить