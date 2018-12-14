Газовые спекуляции Минска дорого обходятся белорусам

Минск, , 02:22 — REGNUM Вопрос о цене на поставляемый из России газ постоянно поднимается белорусским руководством и сейчас принял размеры полномасштабной эпопеи, в обсуждении которой забывается один существенный для понимания ее смысла вопрос. В чем состоит, мягко говоря, нездоровый интерес руководства Белоруссии с точки зрения союза между ней и Россией, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Союз хорош, если честны союзники — такая максима напрашивается при ближайшем рассмотрении судьбы российского газа, поступившего в союзную Белоруссию. Внутренняя цена тысячи кубометров газа в России — $70, а в Белоруссии почти в два раза больше. Казалось бы, несправедливо, если речь идет о союзе двух государств, но как отнестись к тому, что для белорусских юрлиц газ стоит уже не 130, а 270 долларов за тысячу кубометров?

Белорусское руководство желает спекулировать на нуждах собственной промышленности, а потом удивляться тому, что белорусские товары не могут конкурировать на внешних рынках? И ведь эту ситуацию вполне можно было бы решить, если, как и предлагалось, дать Газпрому возможность поставлять газ напрямую белорусским потребителям. Вот только согласятся ли на это те «союзники России», которые имеют доход от такой неприкрытой спекуляции?

Читайте подробности: В какой плоскости лежит вопрос о цене российского газа для Белоруссии?

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