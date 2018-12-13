Госдума уточняет правила отчисления взносов в ФОМС с самозанятых

Москва, , 14:34 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на то, чтобы обязать органы исполнительной власти регионов быть страхователями самозанятых граждан до конца 2018 года, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Согласно закону, не облагаются подоходным налогом доходы физлиц (не индивидуальных предпринимателей), которые они получают за оказание услуг другим физлицам для их личных нужд, если они сообщили о своей деятельности. К таким услугам относится присмотр и уход за детьми, больными и пожилыми гражданами, репетиторство, уборка квартир и прочее. Другими словами, речь о самозанятых гражданах, которые не подпадают под действие эксперимента, так как проживают в другом регионе, и которые заявили в Федеральную налоговую службу о том, что они самозанятые.

Правительство предлагает отнести таких граждан к категории застрахованных лиц и страхователей, занимающимся частной практикой. Между тем региональные бюджеты несут расходы по уплате взносов в Фонд обязательного медицинского страхования за таких граждан.

В связи с этим в 2018 году правительство предлагает установить переходный период и погашать расходы региональных бюджетов на эти цели из федерального бюджета. Но с 2019 года правила изменятся — по истечении переходного периода, указанная категория застрахованных лиц будет являться плательщиком страховых взносов на ОМС.