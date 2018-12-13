В Ярославской области на 3D-принтере напечатают часовню

Ярославль, , 14:29 — REGNUM Ярославская компания «АМТ-Спецавиа», являющаяся первым серийным производителем строительных 3D-принтеров, приступила к печати часовни, которая затем будет установлена в Ростовском муниципальном районе области. Об этом сообщает информационный портал органов государственной власти Ярославской области.

Часовня небольшая, её высота примерно 3 метра, вес — 5 — 6 тонн. Она изготавливается в цехе контрактной печати, который начал работу в этом году.

«Технология достаточно бюджетная, к примеру, стоимость часовни составляет 15 тысяч рублей. Строительный материал — обычный бетон, устойчивый к температурным изменениям, прочный. Использование технологий 3D-печати позволяет сократить издержки в строительстве до 40 процентов, сроки — до 30 процентов», — рассказал генеральный директор компании «АМТ-Спецавиа» Александр Маслов.

Ранее специалисты компании с помощью 3D-печати возвели жилой дом в окрестностях Ярославля, восстановили фонтан в Палехе.

«Часовня — далеко не самый крупный объект, который может быть создан нашим оборудованием. В этом году мы выпустили на рынок модель принтера S-500. В максимальной комплектации эта модель позволяет создавать, например, здание с площадью этажа до 340 метров и высотой до 80 метров. Фактически можно напечатать небоскрёб», — пояснил заместитель генерального директора «АМТ-Спецавиа» Евгений Тарбеев.

Ярославские 3D-принтеры могут использовать почти любые строительные смеси в качестве строительного материала. Они поставляются в страны Европы, Азии и Ближнего Востока В 2018 году «АМТ-Спецавиа» увеличила экспортные показатели в 1,5 раза.