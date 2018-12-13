Ударная сила «адских» санкций США: что страшнее всего для России

Москва, , 14:18 — REGNUM Основной целью санкций «коллективного Запада» во главе с США служит стратегическое сдерживание России, а вовсе не наказание нашей страны за какие-то мыслимые и немыслимые «преступления». Поэтому что бы Россия не делала, какие бы абсурдные и унизительные требования Запада не выполняла, санкции будут только множиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«Главной ударной силой нового («адского») пакета американских санкций, который ждёт российский народ уже в начале 2019 года, без всякого сомнения, являются санкции против госдолга России: смысл их в том, что американским резидентам запретят покупать новые выпуски долговых бумаг российского правительства (например, ОФЗ). Прочими целями новых санкций могут стать крупнейшие российские банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банка Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк)», — пояснил эксперт.

Кроме того, американцы будут всячески выкручивать руки европейским союзникам для того, чтобы власти ЕС приняли решение об отключении российских банков и корпораций от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (кстати, на Западе ей пользуются не только банки и другие финансовые институты, но и крупные корпорации), к которой подключены более 10 800 крупнейших организаций в более чем 200 странах. Российские пользователи занимают 2-е место (после американских) по количеству транзакций, осуществляемых через систему). Естественно, у американцев есть ещё ряд идей, как нам напакостить. Но всё это уже так, по мелочи.

«Принятие санкций против новых выпусков российских долговых бумаг уже само по себе способно обвалить рынок ОФЗ и наши фондовые площадки, поскольку неизбежно приведёт к бегству последних иностранных инвесторов и масштабному оттоку капитала из страны. А новые инвесторы к нам, опасаясь мстительного нрава американских властей, и не придут. Если всё это усугубится санкциями против крупнейших банков, отключением от системы SWIFT, спекулятивной атакой на рубль, падением нефтяных котировок и прочими неприятностями, то можно смело утверждать, что экономику России, всё государство и народ ждут тяжёлые времена», — полагает Перекальский.

Первая и самая очевидная реакция — резкая девальвация рубля: к концу января можно ожидать котировки пары USD/RUR в районе 70−72 рублей за доллар. А к концу 2019 года — за 80. Если, конечно, ситуация не осложнится внутриполитической нестабильностью. А такое осложнение вполне вероятно из-за неприятия населением последних непопулярных мер российских властей (людоедская пенсионная реформа, рост налогового бремени, стоимости жизни, коммунальных платежей и пр.) и обострения нужды и бедствий широких народных масс больше обычного вследствие проседания отечественной экономики, в том числе и из-за санкций «коллективного Запада».

«Необходимо постепенно перейти на такую систему международных расчётов, которая подразумевает оплату российских лучших и самых востребованных на мировом рынке товаров (например, энергоносителей и оружия) исключительно в рублях; кроме того, следует создать такие условия, чтобы вышеуказанные товары, равно как и акции предприятий, которые их производят, котировались только на наших отечественных биржевых площадках», — считает эксперт.

Эти меры будут постепенно подготавливать переход к свободной конвертируемости рубля. Видится ещё несколько путей избавления от долларового (читай «американского») диктата в мировой экономике. Можно попытаться создать валютный союз стран, недовольных сложившейся ситуацией с засильем доллара США в мировой финансовой системе. Новая единая валюта должна будет стать своего рода «анти-долларом», который создаст реальную альтернативу американской валюте. Можно ещё попробовать вернуться в России к золотомонетному стандарту пусть даже по очень низкому курсу бумажного рубля к рублю «золотому».

"Если хотя бы несколько крупных стран последуют этому примеру, песенку американского доллара и мировой гегемонии США можно считать спетой. Вывод: способов отказа от доллара США и внутри страны, и в мире в целом, достаточно много. Хватит ли у лидеров разных стран политической воли для их применения, и какие из них будут применяться, покажет будущее.

Но начинать действовать надо уже сейчас. Тем более, что американские санкции и заградительные пошлины на импорт растут, как снежный ком, а администрация Трампа всё с большим энтузиазмом размахивает своей долларовой дубиной. В интересах России, как можно скорее найти способы защититься от этого американского оружия», — высказал свое мнение Перекальский.

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