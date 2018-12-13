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На Зейской ГЭС завершена замена устаревшего оборудования распредустройства

Экономика

Устаревшее оборудование не обновлялось с 1980-х

Зея, Амурская область, 13 декабря 2018, 14:16 — REGNUM  Энергетики Зейской ГЭС завершили работы по замене устаревшего оборудования распределительного устройства 220/500 кВ, обеспечивающего надежную связь гидроэлектростанции с энергосистемой, сообщает 13 декабря пресс-служба РусГидро.

Комплексная модернизация распредустройства на Зейской ГЭС началась в 2015 году. К этому времени оборудование, введенное в эксплуатацию в разное время в 1970—1980 годах, морально устарело и износилось.

В ходе работ специалисты смонтировали 21 элегазовый выключатель, 63 разъединителя, 23 комплекта трансформаторов тока, 9 комплектов трансформаторов напряжения. Электромеханические устройства релейной защиты были заменены на современное микропроцессорное оборудование.

Отмечается, что обновление выполнялось в несколько очередей, чтобы обеспечить непрерывность и надежность выработки электроэнергии.

Зейская ГЭС — вторая по мощности (1330 МВт) гидроэлектростанция на российском Дальнем Востоке. Она играет важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения, обеспечивая работу объектов по пяти линиям электропередачи, электроэнергия на которые поступает с открытого распределительного устройства (ОРУ) 220/500 кВ.

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Гидроэнергетика
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