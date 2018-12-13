Назначен новый руководитель Korea Airports Corporation 

Сеул, , 16:16 — REGNUM 12 декабря было опубликовано решение, принятое на собрании акционеров Korea Airports Corporation от 10 декабря, о выдвижении кандидатуры Сон Чхан Джана на пост главы корпорации, сообщает MBN NEWS. Корпорация входит в состав в Министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Если президент Южной Кореи одобрит его кандидатуру, то 14 декабря Сон Чхан Джан вступит в свои полномочия.

Однако Сон ранее не сталкивался с работой по авиаперевозкам.

Сон Чхан Джан закончил кафедру полицейского управления при университете Донгук и в 1981 году приступил к работе в полиции.

После этого он занимал такие должности как, начальник полицейского управления Каннам, начальник третьего отдела национального агенства полиции Кёнги, заместитель начальника национального агентства полиции Сеула, главой национального агенства полиции Чонбук, а также главой кафедры полицейской академии.

В 2011 году Сон вышел в отставку. В его биографии нет ничего, что связано с работой в государственной корпорации.

В 2016 году Сон Чхан Джан также был региональным председателем городского совета города Ансана и баллотировался на пост президента.

Korea Airports Corporation — крупнейшая авиакорпорация Кореи, которой принадлежит 14 аэропортов, в том числе аэропорты Кимпхо, Чеджу, Кимхэ.