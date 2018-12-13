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В Казахстане планируют построить завод по переработке отходов хлопка

Экономика

С 1 га хлопчатника остается около 3 тонн отходов хлопка

В Казахстане планируют построить завод по переработке отходов хлопка
Владимир Кайдалов. Мы вырастили богатый урожай хлопка! 1950

Туркестан, Казахстан, 13 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  Турецкая компания Biotrend energy планирует построить в казахстанском городе Туркестане завод по выработке электроэнергии из отходов хлопка, сообщили 13 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

13 декабря первый заместитель акима (главы) Туркестанской области Кайрат Нукенов встретился с группой предпринимателей из Турции. Зам. акима рассказал бизнесменам о развитии региона и новых инвестиционных возможностях.

По данным турецких инвесторов, с 1 га хлопчатника остается около 3 тонн отходов хлопка, которые могут использоваться в производстве электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шардаринском районе Туркестанской области Казахстана планируют построить два хлопкоперерабатывающих завода общей стоимостью 6,365 млрд тенге ($16,9 млн по курсу на 14 ноября).

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркестанской области Казахстана запустят заводы по переработке хлопка

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Экономика Казахстана
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