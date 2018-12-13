В Казахстане планируют построить завод по переработке отходов хлопка

Туркестан, Казахстан, , 14:06 — REGNUM Турецкая компания Biotrend energy планирует построить в казахстанском городе Туркестане завод по выработке электроэнергии из отходов хлопка, сообщили 13 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

13 декабря первый заместитель акима (главы) Туркестанской области Кайрат Нукенов встретился с группой предпринимателей из Турции. Зам. акима рассказал бизнесменам о развитии региона и новых инвестиционных возможностях.

По данным турецких инвесторов, с 1 га хлопчатника остается около 3 тонн отходов хлопка, которые могут использоваться в производстве электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шардаринском районе Туркестанской области Казахстана планируют построить два хлопкоперерабатывающих завода общей стоимостью 6,365 млрд тенге ($16,9 млн по курсу на 14 ноября).

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