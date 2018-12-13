Госдума вводит требования к агрегаторам такси и водителям

Москва, , 13:57 — REGNUM Законопроект о деятельности агрегаторов такси Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Запускаются новые рыночные инструменты. Принятие закона позволит пресечь серые схемы», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Прописывается заявительный порядок начала работы диспетчерской такси или агрегатора такси. При этом иностранные организации обязаны осуществлять такую деятельность через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

Создаются региональные реестры региональных реестров служб заказа такси, которые будут вести уполномоченные органы субъектов РФ, реестры будут доступны на сайтах региональных властей.

Прописывается порядок работы службы заказа такси. Фрахтовщики, имеющие разрешение на деятельность по перевозке легковых такси, работают на основании договоров, следует из проекта закона.

Водитель, желающий работать в качестве таксиста, должен получить разрешение (выдается на срок минимум пять лет), которое должно быть удостоверено отдельным разрешением на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. При этом запрещается передавать или продавать разрешение, оно должно находиться в салоне и предъявляться по требованию. Прописываются основания для аннулирования такого разрешения — по суду.

Кроме того, закрепляются требования к такси: цветографическая схема на кузове, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше, наличие таксометра. Автомобиль должен быть зарегистрирован в России.

Предъявляются и требования к водителям: наличие общего водительского стажа не менее трех лет.

Юрлица и ИП должны использовать в качестве такси ТС, допущенные к участию в дорожном движении, обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси, организовывать проведение обязательных медосмотров водителей такси, следует из документа.

Предполагается, регионы подпишут соглашения, разрешающие работу того или иного такси вне региона «прописки».

"Тема такси обсуждает очень широко, мнение едино, что законопроект надо принимать, что отрасль не может сегодня регулироваться одной статьей ФЗ №69, который был принят в 2011 году. За эти годы многое изменилось, действительно, заказ такси развивается и сегодня доступен для любого гражданина, но в заказе такси нет ответственности тех, кто зарабатывает с этого деньги, но это не говорит, что мы должны сделать такой законопроект, чтобы дальше нельзя было заказать такси вообще», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»).

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