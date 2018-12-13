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Добыча нефти в Иране достигла минимума с января 2016 года — МЭА

Экономика

Клиенты Ирана сократили закупки нефти из-за санкций Соединенных Штатов

Добыча нефти в Иране достигла минимума с января 2016 года — МЭА
ptra
Добыча нефти

Тегеран, 13 декабря 2018, 13:56 — REGNUM  В ноябре текущего года добыча нефти в Иране достигла минимума с января 2016 года, опустившись до 3,01 млн баррелей в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что добыча нефти в этой стране в ноябре сократилась на 310 тыс. баррелей в сутки. Это связано с тем, что клиенты Ирана сократили закупки нефти из-за санкций Соединенных Штатов.

«Добыча достигла минимума с января 2016 года, когда с Ирана были сняты международные санкции, а в годовом выражении она снизилась на 840 тыс. баррелей в сутки», — говорится в докладе.

Напомним, в начале ноября Вашингтон ввел второй пакет санкций против Тегерана, который включает в себя запрет доступа исламской республики к международной финансовой системе, а также экспорта иранских нефти и газа.

Вместе с тем, по словам иранского лидера Хасана Рухани, санкции США против Тегерана — часть психологической войны Вашингтона против исламской республики — не приведут к успеху, тогда как Тегеран продолжит экспорт своей нефти.

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Нефтегазовая отрасль Ирана
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