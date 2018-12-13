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Суд оставил в силе решение о банкротстве банка «Югра»

Экономика

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу

Суд оставил в силе решение о банкротстве банка «Югра»
qimono
Молоток судьи

Москва, 13 декабря 2018, 13:45 — REGNUM  Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о признании банка «Югра» банкротом, сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Решение оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» еще в конце июля 2017 года. Регулятор заподозрил кредитное учреждение в предоставлении недостоверной отчетности. В «Югре» была введена временная администрация.

Однако владельцы банка не согласились с решением ЦБ и подали иск с требованием признать его незаконным. Однако 25 сентября Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка признал банк «Югра» банкротом.

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Дело банка «Югра»
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