Суд оставил в силе решение о банкротстве банка «Югра»

Москва, , 13:45 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о признании банка «Югра» банкротом, сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Решение оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» еще в конце июля 2017 года. Регулятор заподозрил кредитное учреждение в предоставлении недостоверной отчетности. В «Югре» была введена временная администрация.

Однако владельцы банка не согласились с решением ЦБ и подали иск с требованием признать его незаконным. Однако 25 сентября Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка признал банк «Югра» банкротом.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк «Югра» признан банкротом