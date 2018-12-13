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Китайский холдинг Genertec подписал инвестиционное соглашение с Казахстаном

Экономика

Соглашение направлено на модернизацию автомобилестроительной отрасли Казахстана

Астана, 13 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  Председатель Сената Казахстана Касым-Жормат Токаев провел переговоры в Астане с председателем правления холдинга China General Technology Holding (Genertec) Лу Йимином, сообщает 13 декабря издание BNews.

Токаев поздравил главу китайского холдинга с подписанием инвестиционного соглашения о модернизации автомобилестроительной отрасли Казахстана.

Глава Сената Казахстана отметил, что законодательные органы двух стран стимулируют развитие политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Поэтому визит в Казахстан председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу может придать импульс отношениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Астане государственная компания Китая по импорту и экспорту автомобилей China National Machinery IMP. & EXP. CORP подписала инвестиционное соглашение на сумму $1,1 млрд. Госкомпания купит 51% акций казахстанского автопроизводителя ТОО «СарыаркаАвтоПром».

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская госкомпания купит 51% акций казахстанского автопроизводителя

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Экономика Казахстана
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