В Крыму создадут водоём для промышленного производства форели

Симферополь, , 13:41 — REGNUM Искусственный водоём для промышленного производства форели будет создан в крымском селе Прибрежное на базе Прибрежненского агропромышленного колледжа Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, передаёт 13 декабря пресс-служба вуза со ссылкой на проректора по развитию приоритетных проектов Сергея Додонова.

«Особенностью данного проекта станет отвод вод для предотвращения вторичной засоленности, возможность использования прибрежной территории для производства рыбы, получения органических удобрений. Проведенными научными экспериментами подтверждено, что форель в соленой воде растет в два раза быстрее, чем в пресной», — сообщил Додонов, выступая на круглом столе, посвящённом развитию аквакультуры полуострова.

Кроме создания водоёма, эксперты круглого стола обсудили возможности создания проекта по селекции рака и развитию раководства, применения интенсивных технологий выращивания артемии, формирования замкнутой отрасли рыбоводства в Крыму от производства кормов до первичной переработки рыбы. Организатором мероприятия выступили министерство сельского хозяйства и институт развития Крыма.

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