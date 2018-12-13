СМИ: История скандалов вокруг ОКБ им. Симонова продолжилась за границей

Казань, , 13:34 — REGNUM «История, связанная с ОКБ им. Симонова, предприятием ВПК, которое разрабатывает первый российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по заказу Минпромторга и Министерства обороны РФ, продолжается на Кипре, где в Окружном суде Лимассола рассматривается иск британского бизнесмена Дмитрия Цветкова к предпринимателю Рустэму Магдееву, у которого двойное гражданство — РФ и Кипра. Последний обвиняется в мошенничестве. Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра.

Казанское ОКБ им. Симонова оказалось в центре скандала весной этого года, когда правоохранительные органы Татарстана арестовали генерального директора ОКБ Александра Гомзина по обвинению в нецелевом расходовани средств госзаказа. Однако Гомзин провел в СИЗО меньше двух месяцев и был выпущен под подписку о невыезде. Как писал «Коммерсант», поводом для его освобождения стали документы, в том числе финансовая отчетность, которые подтверждают невиновность Гомзина.

Как писал «Прайм», вскоре после ареста в СМИ попало письмо Гомзина в ФСБ, где конструктор обвинял предпринимателя Рустэма Магдеева в рейдерских атаках на предприятие. Этот сюжет получил развитие позже, уже после освобождения генерального директора ОКБ: Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), подконтрольный Виктору Григорьеву, партнеру Рустэма Магдеева, неожиданно предложил выкупить100% акций казанского бюро. В ОКБ это расценили как очередную попытку рейдерского захвата .

Материалы из кипрского суда, которые оказались в распоряжении «Прайма», прояснили ряд важных моментов в ситуации вокруг ОКБ им. Симонова и дополнили скандальную картину атаки на одно из крупнейших оборонных предприятий РФ, занимающихся разработкой и созданием российского БПЛА длительной протяженности полета.

Требования Дмитрия Цветкова основываются на соглашении, которое он заключил со своим бывшим парнером Рустэмом Магдеевым в апреле 2015 года. В соответствии с соглашением супруга Цветкова Эльсина Хайрова перечислила на личный счет Рустэма Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise 1,3 миллиона долларов США в качестве оплаты за половину блокирующего пакета акций казанского ОКБ им. Симонова. Как следует из искового заявления, Магдеев, получив средства, уклонился от исполнения своих обязательств, предусмотренных соглашением с Цветковым. А в 2017 году вообще продал этот блокирующий пакет структурам Виктора Григорьева, но не вернул деньги Цветкову и Хайровой.

В связи с этим процессом имеет смысл разобраться, каким образом Рустэм Магдеев, которого СМИ связывают с ОПГ «Севастопольские» (об этом упоминал и Гомзин в своем письме в ФСБ), получил пакет акций крупного предприятия ВПК, занимающегося инновационными разработками. В череде сделок Рустэма Магдеева цена акций ОКБ росла почти в геометрической прогрессии, хотя началось все скромно — с продажи госсобственности: блокпакетом ОКБ владело государство.

16 сентября 2013 года Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан через аукцион реализовало за 35,3 миллиона рублей тот самый блокирующий пакет ОКБ им. Симонова (25,0002%) в пользу АО «Сокол-Инвест» и вышло из состава акционеров конструкторского бюро. Уже через год — 27 октября 2014 года — АО «Сокол-Инвест» заключило с только что зарегистрированной компанией ООО «Фалькон Эйр» договор купли-продажи пакета акций ОКБ, в соответствии с которым ООО «Фалькон Эйр» перечислило 81 миллион рублей, то есть более чем в два раза больше, чем получило государство за те же акции.

ООО «Фалькон Эйр» получил средства на покупку пакета акций ОКБ через договор займа №2614/09/14 с ООО «Молл Эстейт» на сумму 81,25 миллионов рублей. Договор займа подписал с двух сторон один человек — Рустем Сулейманов, который является генеральным директором и ООО «Молл Эстейт», и ООО «Фалькон Эйр». Обе компании подконтрольны Рустэму Магдееву, кроме того, еще одно ООО «Молл Эстейт Менеджмент», владеющее торговым центром в Нижнекамске, зарегистрировано на его сына Эльбруса.

Судя по материалам дела в Окружном суде Кипра, уже в апреле 2015 года, всего через полгода после перехода акций к ООО «Фалькон Эйр», Рустэм Магдеев оценил блокирующий пакет акций ОКБ им. Симонова в 2,6 миллиона долларов США, то есть в 147 миллионов рублей по курсу ЦБ, что на 112 миллионов рублей больше, чем сумма, уплаченная в пользу государства. Эту оценку подверждает «свифтовка» на 1,3 миллиона долларов от Эльсины Хайровой — деньги были перечислены Рустэму Магдееву 16 апреля 2015 года.

В материалах кипрского суда есть и другая цифра — реальная оценка блокирующего пакета акций ОКБ им. Симонова, вокруг которого разгорелся спор. На момент подачи иска в июле 2017 года истец оценивал блокпакет уже в 800 миллионов рублей, что на 764 миллиона больше, чем доход Республики Татарстан от сделки.

Судебное разбирательство на Кипре в отношении Рустэма Магдеева и акций ОКБ им. Симонова продолжается. Следующее заседание Окружного суда Лимассола назначено на 5 февраля 2019 года».