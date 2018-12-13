ФАС отметила повышение цен на ТВ-приставки в России

Москва, , 13:34 — REGNUM В действиях ряда сетевых российских магазинов, продающих цифровые телевизионные приставки, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отметила признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба ведомства.

«Антимонопольная служба напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на социально ориентированных рынках, в особенности на фоне перехода на цифровое вещание», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в завышении цен на приставки уличены ООО «ДНС Ритейл», ООО «МВМ», ООО «Эльдорадо» и НАО «Юлмарт».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что отключение телевещания в аналоговом формате на территории России будет производиться поэтапно, окончательный переход на цифровой формат телевещания в России начнется с февраля 2019 года и продлится шесть месяцев.

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