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В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась

Экономика

При этом незначительно подорожал бензин и дизтопливо

В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась
Газовое оборудование для автомобиля

Донецк, 13 декабря 2018, 13:37 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) цены на газ для автомобилей снизились на 10%, заявил министр транспорта республики Дмитрий Подлипанов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, цены на бензин и дизельное топливо незначительно вырастут — на 2% и не более 4% соответственно, тогда как газ станет дешевле.

Подлипанов отметил, что в ноябре произошло снижение цен на топливо, которое компенсирует повышение цен в декабре. Также министр добавил, что рост цен не повлияет на цены пассажирских перевозок.

Напомним, с 1 ноября цена на бензин марки А-92 в ДНР составляла 45 рублей за литр, на газ — 30 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: цены на топливо в ЛНР гораздо дешевле, чем на Украине

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Экономика ДНР и ЛНР
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