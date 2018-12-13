«Банк нарушает право на выбор страховой компании»: дело по автокредиту

Казань, , 13:25 — REGNUM Банку, выдавшему автокредит заёмщику, не удалось оспорить штраф за включение в договор кредитования условий, ущемляющих установленные законом права потребителей — займодатель сам проставил галочки в ряде строк договора, включая выбор конкретной страховой компании. Арбитражный суд Татарии отказал АО «РН Банк» в признании недействительным постановления Управления Роспотребнадзора по РТ, фактически подтвердив, что «банк нарушает право на выбор страховой компании: в индивидуальные условия кредитного договора банк включил наименование страховой организации». Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 15 дней со дня его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В конце февраля 2018 года житель Татарии Михаил Н. обратился в банк за потребительским кредитом на приобретение автомобиля. В АО «РН Банк» ему предложили кредит на сумму 600 527,62 рубля, из которых стоимость автомобиля 484 794 рубля, а остальное приходилось на дополнительные услуги, в их числе — страхование автотранспортного средства — 24 259 рублей, страхование от несчастных случае и болезней — 54 047 рублей, страхование GAP — 37 427 рублей, при этом «в графах «выбор способа оплаты стоимости услуги», а также «согласие заемщика, прошу оказать услугу (заключить со мной договор)» напротив указанных выше услуг стоит отметка «х», проставленная типографским способом». Михаил посчитал, что подобный, сделанный за него выбор, нарушает его права, как потребителя, и написал заявление в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку.

В августе 2018 года ведомство провело административное расследование и установило, что «в индивидуальные условия договора потребительского кредита от 22.02.2018 года №61 153−0218, в заявление о предоставлении потребительского кредита от 22.02.2018 года внесены условия, ущемляющие установленные законом права потребителя». Банк в результате был оштрафован на 10 тыс. рублей, так как управление пришло к выводу, что выбор услуг «не охвачен самостоятельной волей потребителя». Банк попытался обжаловать решение о привлечении к административной ответственности, но суд отклонил претензии.

«Пунктом 20 индивидуальных условий «Условие о возможности взыскания кредитной задолженности по исполнительной надписи нотариуса» предусмотрено согласие заемщика на то, что «по усмотрению банка взыскание кредитной задолженности может быть произведено по исполнительной надписи нотариуса в соответствии с законодательством Российской Федерации». При этом напротив графы «согласен» стоит отметка «х», проставленная типографским способом, что, по мнению ответчика, свидетельствует об отсутствии самостоятельной воли и интереса потребителя в нарушение положений ГК РФ о свободе договора», — отмечалось в материалах дела с уточнением, что «заемщик в период действия кредитного договора лишён возможности в случае неудовлетворенности работой страховой организации сменить страховщика на предлагающего возможно более выгодные условия страхования».

«Банк нарушает право на выбор страховой компании: в индивидуальные условия кредитного договора банк включил наименование страховой организации, что противоречит п. 4.2 Обзора судебной практики по кредитным обязательствам, утвержденного 22.05.2013 года Верховным судом РФ по которому «Требование банка о страховании заемщика в конкретной названной банком страховой компании и навязывание условий страхования при заключении кредитного договора не основано на законе».

В решении суда банку также напомнили, что «не допускается использование коммерческой организацией своего преимущественного положения для навязывания потребителю явно несправедливых и невыгодных условий».

"Несмотря на наличие подписи потребителя в спорных документах, свидетельствующей, по мнению заявителя, о выборе варианта кредитования со страхованием в определенной организации, потребитель фактически был лишен возможности влиять на их содержание, и вынужден принять условия, предложенные банком с использованием утвержденной им типовой формы. Утверждения банка о наличии возможности у потребителя самостоятельно страховую компанию опровергаются показаниями заявителя жалобы и представленными по делу доказательствами», — резюмировалось в решении.