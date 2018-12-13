Экспорт каменной ваты из России увеличился в полтора раза

Москва, , 13:19 — REGNUM Спрос на каменную вату для теплоизоляции жилых и нежилых объектов со стороны европейских и азиатских компаний вырос в полтора раза. Как отметили в производственной компании «Технониколь», среди стран импортеров на востоке в основном — Сингапур и Китай, а на западе — Румыния и Италия.

По данным аналитиков «Технониколь», сейчас продолжается рост экспорта строительной каменной ваты, начавшийся в конце 2014 года. По итогам 9 месяцев 2018 года объем экспорта превышает показатели за весь 2017 год.

«Есть несколько видов каменной ваты, но именно строительная вата экспортируется лучше всего, — отмечает Роман Колесников, коммерческий директор направления «Минеральная изоляция» «Технониколь». — По сравнению с прошлым годом экспорт этого продукта вырос в полтора раза. Основные импортеры — Китай, Сингапур, Канада, Новая Зеландия и почти вся Европа, за исключением Англии».

По его словам, на протяжении трех лет постоянные поставки осуществляются в Румынию и Италию. Как отметил Роман Колесников, в Румынии в этом году было больше объектов, отсюда и высокая потребность в изоляционных материалах.

Но следует отметить, что на каменную вату в России также спрос довольно высокий — особенно летом. Если говорить о странах Таможенного союза, то лидером среди импортеров является Белоруссия. При этом текущий объем производства минеральной изоляции в России позволяет обеспечивать потребности не только внутреннего, но и внешнего рынков. Каменная вата российского производства конкурентоспособна и по цене, и по качеству. Об этом свидетельствует спрос на данный товар.

По прогнозам экспертов, в следующем году вновь ожидается увеличение спроса на экспорт — минимум на 20%.