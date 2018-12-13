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Москва поддержит субсидиями предпринимательство в Дагестане

Экономика

Региону направят более 500 млн рублей на реализацию национальной программы

Махачкала, 13 декабря 2018, 13:22 — REGNUM  Более 531 млн рублей на поддержку предпринимательства получит Дагестан в 2019 году из федерального бюджета. Региональная составляющая национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» была защищена на VIII Всероссийской конференции поддержки малого бизнеса в Челябинске, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

По словам руководителя ведомства Гаджи Гасанова, субсидии будут направлены на снижение административной нагрузки субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение их имущественной поддержки, введение новых мер поддержки бизнеса и создание благоприятных условий для деятельности самозанятых людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Республика Дагестан получит 66,3 миллиарда рублей из казны государства на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи с ростом социальных расходов, связанных с выполнением майского указа президента России Владимира Путина. Всего же получателями средств на поддержку региональных бюджетов станут 72 субъекта РФ. Общий объем выделяемых субсидий превысит 675 млрд рублей.

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Поддержка предпринимательства в регионах РФ
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