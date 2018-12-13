Новгородский блокчейн-проект сэкономит областной больнице 30 млн рублей

Великий Новгород, , 13:15 — REGNUM Внедрение блокчейн-технологии в отделении гематологии Новгородской областной клинической больницы сэкономило около 12% бюджета программы льготного лекарственного обеспечения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин после получения регионом премии «Цифровые вершины» за проект мониторинга лекарственных препаратов на основе технологии блокчейн.

По словам губернатора, масштабирование решения на все отделения областной больницы позволит сэкономить в 2019 году 30 млн рублей при начальной стоимости проекта в 4,7 млн рублей.

«Если в прошлом году о блокчейне только говорили, то теперь граждане России могут на собственном опыте почувствовать преимущества по настоящему прорывной технологии. А то, что проект реализован в области здравоохранения, особенно ценно в контексте майского указа президента Российской Федерации Владимира Путина, ставящего одной из целей повышение продолжительности жизни граждан России», — прокомментировал руководитель Центра блокчейн-компетенций Внешэкономбанка Владимир Демин.

В дальнейшем систему планируется тиражировать в других медицинских учреждениях Новгородской области. По мнению программного директора премии «Цифровые вершины» Ларисы Катышевой, у проекта есть потенциал для его расширения и применения на федеральном уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области создана Фабрика пилотирования проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Среди них ‑ и система расходования медикаментов на основе технологии блокчейн в Новгородской областной больнице.

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