За 11 месяцев ВВП Киргизии возрос почти до 452 млрд рублей

Бишкек, , 12:54 — REGNUM Номинальный объем валового внутреннего продукта по итогам января — ноября 2018 года достиг 474,5 млрд сомов (451,9 млрд рублей), что по сравнению с соответствующим периодом 2017 года больше на 3,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Производство промышленной продукции увеличилось на 4,9% и составило 221,1 млрд сомов (210,5 млрд рублей) в номинальном выражении. Улучшение данного показателя произошло за счет роста объемов добычи полезных ископаемых на 7,8% и производства драгоценных металлов — на 2,2%.

Также выросли показатели в сфере производства нефтепродуктов — на 12,5%, в текстильном производстве — на 10,2%, в производстве одежды — на 20%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 23,4% и в производстве стройматериалов — на 10,1%.

Положительные тенденции зафиксированы в строительстве, где рост объемов производства составил 8,4%, в оптовой и розничной торговле — прирост на 5,1% и в сельском хозяйстве — увеличение на 2,4%.

По итогам 11 месяцев 2018 года в целом по республике зафиксировано снижение темпов инфляции на 0,2% по сравнению с декабрем 2017 года.

Вместе с тем, наблюдается рост потребительских цен и тарифов в Нарынской области — на 2,6%, в Ошской области — на 1,7%, в Иссык-Кульской области — на 0,9%, в Джалал-Абадской области — на 0,4% и в городе Ош — на 0,3%.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, объем валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2017 года превысил 520,9 млрд сомов (около 496,1 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился в сравнении с 2016 годом на 4,6%. Инфляция по итогам 2017 года выросла на 3,2%.

Промышленность в этот период произвела продукции на 94,9 млрд сомов (около 90,4 млрд рублей), сельскохозяйственная отрасль — на 64,2 млрд сомов (61,1 млрд рублей), сфера строительства — на 42,9 млрд сомов (40,8 млрд рублей), оптовая и розничная торговля — на 93,2 млрд сомов (88,7 млрд рублей).