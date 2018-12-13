Ульяновская область реализует проект в отрасли солнечной энергетики

Ульяновск, , 12:47 — REGNUM В Ульяновской области, которая считается одной из основных площадок развития ветроэнергетики в России, планируется реализовать проект в отрасли солнечной энергетики. Заключено соответствующее инвестиционное соглашение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

12 декабря между правительством Ульяновской области, корпорацией развития региона, австрийскими компаниями Green Source Gmbh и Core Value GmbH заключено инвестиционное соглашение о реализации проекта в отрасли солнечной энергетики. Планируется, что австрийские компании построят в Ульяновской области предприятие по производству фотоэлектрических модулей для солнечных электростанций с использованием перспективной технологии. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита главы региона Сергея Морозова в Австрию.

Губернатор отмечает, что при разработке стратегии развития региона особое внимание уделено развитию альтернативной энергетики, так как «за ней будущее». Ранее в области проделали «огромную работу» в области ветроэнергетики, выстроив «полноценный ветроэнергетический кластер, включающий ветряные станции, производство компонентов для отрасли, создали образовательную базу».

"Подписание соглашения с австрийскими партнерами — важный шаг в развитии нового для нас направления — солнечной энергетики. Мы начинаем с производства составляющих, а это передовые технологии и уникальные компетенции», — подчёркивает Сергей Морозов.

По его словам, в ходе встречи также был поднят вопрос создания в регионе центра исследований и разработок. Ожидается, что инвестор будет сотрудничать с ульяновским «Кванториумом» и УлГТУ, на базе которого планируется создать направление подготовки соответствующих специалистов.

«На прошлой неделе мы встречались с заместителем председателя правительства страны Дмитрием Козаком, он поддержал данный проект. Рассчитываем в следующем году выйти на подписание специнвестконтракта по нему», — сообщил ульяновский губернатор.

Объем вложений зарубежных инвесторов в проект на первом этапе составит свыше 1,2 млрд рублей. Планируется создать 250 новых рабочих мест.

Производство компонентов для солнечной энергетики разместится на площадке портовой особой экономической зоны, площадь участка под завод составит 3 гектара. Приступить к строительным работам и начать выпуск первой продукции компания планирует уже в следующем году. Мощность предприятия составит 100 МВт фотоэлектрических модулей в год. Учитывая перспективы роста российского рынка и экспортный потенциал, компания может увеличить мощности до 300 МВт.

Выпускаемая продукция будет поставляться на российский рынок солнечной энергетики. Как отметил руководитель корпорации развития региона Сергей Васин, проект обладает также высоким экспортным потенциалом. По его словам, инвесторы ведут «активные переговоры» и на сегодня уже достигнуты договорённости об экспорте производимой в России продукции с рядом стран Средней Азии и Латинской Америки.

Отметим, компания Green Source основана в 2006 году в Вене (Австрия), специализируется на разработке, внедрении и эксплуатации наземных фотоэлектрических проектов в Центральной и Восточной Европе. В 2018 году компания реализует проект в Астраханской области по строительству двух солнечных электростанций общей мощностью более 100 МВт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года было подписано соглашение по размещению на территории Ульяновской области производства лопастей для ветрогенераторов. В феврале 2018 года подписан специальный инвестиционный контракт стоимостью 1 млрд рублей в сфере ветроэнергетики. Ожидается, что в результате будет создано более 200 рабочих мест. В декабре 2018 года на площадке завода Vestas состоялся пуск первого в России оборудования для производства лопастей ветроустановок.

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