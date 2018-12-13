В Московской области приняли изменения в бюджет региона на 2018-2021 годы

Красногорск, , 12:39 — REGNUM На реконструкцию и строительство сети дорог в Московской области в ближайшие три года будет выделено 4,8 млрд рублей. Соответствующие изменения в проект бюджета региона на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов был принят на заседании регионального парламента 13 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан отметил, что данные средства освободились вследствие распределения средств 2018 года. Так, по итогам 2018 года экономия средств составила 2 млрд рублей из-за фактического исполнения регионального бюджета. Ещё 3 млрд рублей были запланированы в фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, однако средства будут представлены в 2018 году.

«Освобождающие средства направляем на строительство и реконструкцию дорог, которые были уже спроектированы, запланированы к реализации, в том числе строительство 15 новых дорог, 4,8 млрд рублей вымещающих ресурсов выделяется», — подчеркнул Михаил Ан.

Кроме того, на поддержку муниципальных образований региона будет выделено ещё 282 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы Московской области в 2019 году составят 536,6 млрд рублей.

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