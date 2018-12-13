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«РН-Юганскнефтегаз» выполнил план по бурению и установил отраслевые рекорды

Экономика

Установлен рекорд суточной проходки бурения – 56,708 тыс. метров

«РН-Юганскнефтегаз» выполнил план по бурению и установил отраслевые рекорды
drpepperscott230
Нефть

Москва, 13 декабря 2018, 12:37 — REGNUM  Специалисты компании «РН-Юганскнефтегаз» раньше срока выполнили годовой план по эксплуатационному бурению — за 11 месяцев 2018 года пробурено более 5 млн метров горных пород, закончено бурение более 1,5 тыс. скважин, сообщает 13 декабря пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что применение новых технологий позволило «РН-Юганскнефтегазу» установить отраслевые рекорды.

«Средняя коммерческая скорость бурения в первом полугодии 2018 года составила более 6,4 тыс. м/ст-мес, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вклад «РН-Юганскнефтегаза» помог НК «Роснефть» установить рекорд суточной проходки бурения — 56,708 тыс. метров», — говорится в сообщении.

Досрочное достижение плановых показателей стало возможным в связи с масштабным внедрением инновационных технологий и научных разработок. Специалисты компании поставили «на поток» строительство горизонтальных скважин двухколонной конструкции, проводят работы по каротажу в процессе бурения, применяют роторно-управляемые системы в бурении горизонтальных участков.

«РН-Юганскнефтегаз» — ключевой актив ПАО «НК «Роснефть», на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании.

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