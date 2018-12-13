Чувашия – аутсайдер по зарплате и доходам, антилидер – по росту цен

Чебоксары, , 12:30 — REGNUM Росстат опубликовал данные о социально-экономической ситуации в регионах страны. Согласно представленным данным, в Чувашии промышленное производство подросло, но при этом темпы — ниже среднеокружных и среднероссийских. Чувашские аграрии и строители обеспечили рост объёма сельхозпродукции, хотя в целом в ПФО зарегистрировано снижение. Продолжается падение объёма перевозки грузов и грузооборота, по которым в 2017 году Чувашия была аутсайдером в Поволжье. Сокращается объём инвестиций, при этом цены растут быстрее, чем в среднем в России и Поволжье, уровень среднедушевых доходов и средняя зарплата в Чувашии остаются одними из самых низких, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Промышленное производство в Чувашии в январе — октябре 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло на 0,7%. Это ниже, чем в среднем в Приволжском федеральном округе, где промпроизводство выросло на 2,4% (в РФ рост составил 3%). Наибольший рост в ПФО зарегистрирован в Мордовии (+9,9%) и Кировской области (+5%). Снижение произошло только в двух регионах — в Марий Эл и Удмуртии.

Чувашия вошла в число четырёх регионов округа, продемонстрировавших рост объёма продукции сельского хозяйства (Марий Эл, Прикамье, Кировская область). В республике индекс составил 101,1% при среднеокружном показателе 94,1% (в РФ — 96,7%).

Чувашия медленно наращивает темпы жилищного строительства после прошлогоднего падения почти на 4%: по итогам десяти месяцев введено 438,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 3,6% больше аналогичного прошлогоднего периода. В Поволжье за данный период объём строительства жилья уменьшился на 8,9%, спад произошёл в шести регионах округа.

Продолжают снижаться в Чувашии объём перевозки грузов и грузооборот — по данным показателям, напомним, республика в прошлом году была аутсайдером в Поволжье (индексы составили соответственно 75,5% и 88,1%). По итогам января — сентября 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс объёма перевозки грузов составил 97,9% (в Поволжье — 99,1%), грузооборота — 92,1% (в Поволжье — 117,6%).

Непростой остаётся ситуация с инвестициями. Напомним, по итогам 2016 года объём инвестиций в основной капитал в Чувашии упал на 16,4%, в 2017 году восстановиться не удалось, хотя и был показан рост (+1,4%). За девять месяцев текущего года снижение составило 3% при среднеокружном росте 0,2%, общероссийском — 4,1%. Отметим, что в Поволжье рост обеспечили шесть регионов (Марий Эл, Удмуртия, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области).

Цены в Чувашии растут быстрее, чем в среднем в России и Поволжье. Инфляция в октябре текущего года по сравнению с прошлогодним декабрем в республике составила 3,1%, в то время как в РФ — 2,9%, в ПФО — 2,8%. Выше, чем в Чувашии, инфляция сложилась только в Нижегородской области (3,8%).

Что касается социальных показателей, то в Чувашии — минимальные в ПФО среднедушевые денежные доходы населения: в сентябре они составили 16 815 рублей, в ПФО — 25 395 рублей. Чувашия сохраняет аутсайдерские позиции и по размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы: показатель составил 26 667 рублей (в ПФО — 30 951 рубль), меньше получают только в Мордовии.