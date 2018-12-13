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В Симферополе опять проваливают сроки сдачи ключевой развязки

Экономика

Подрядчик сетует на незапланированные работы и задержку поставки материалов

Симферополь, 13 декабря 2018, 12:28 — REGNUM  Подрядчик строительства транспортной развязки автодорог Симферополь — Евпатория и Симферополь — Мирное — Дубки не укладывается в заявленные проектом сроки. Об этом ИА REGNUM 13 декабря сообщили в службе автомобильных дорог Крыма.

«Значительное отставание от календарного графика производства работ связанно с увязкой проектных решений по переустройству инженерных коммуникаций и отставанием от графика поставки материалов», — отметили в службе.

При нарушении сроков ввода объекта в эксплуатацию подрядчикам будет направлена претензия.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог Симферополь — Евпатория и Симферополь — Мирное — Дубки ведётся в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

«К сожалению, темпы строительства низкие. Я регулярно там проезжаю, но не вижу достаточного количества людей на объекте, поэтому с завтрашнего дня начнётся «красный террор»: каждый день будут проверять объект», — отмечал в апреле 2018 года глава РК Сергей Аксёнов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму дорожным строителям пообещали «красный террор»

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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