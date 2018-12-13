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Китайская компания намерена участвовать в достройке Днестровской ГАЭС

Экономика

На станции будут работать семь гидроагрегатов

Китайская компания намерена участвовать в достройке Днестровской ГАЭС
Nezus2142
Днестровская ГАЭС

Киев, 13 декабря 2018, 12:29 — REGNUM  Достройкой Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) займется китайская компания CNEEC, заявил глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко, сообщает 12 декабря «Зеркало недели».

Согласно сообщению, CNEEC и «Укргидроэнерго» договорились о том, что китайская инженерно-строительная компания будет участвовать в достройке Днестровской ГАЭС.

Для строительства станции Украина привлечет китайский кредит размером $500 млн под проценты не более 4,5% годовых.

Напомним, в Днестровской ГАЭС по проекту будет работать семь гидроагрегатов общей мощностью 2,268 тыс. МВт в генераторном режиме и 2,947 тыс. МВт — в насосном. Первые три гидроагрегата уже запущены.

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Гидроэнергетика
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