Китайская компания намерена участвовать в достройке Днестровской ГАЭС

Киев, , 12:29 — REGNUM Достройкой Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) займется китайская компания CNEEC, заявил глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко, сообщает 12 декабря «Зеркало недели».

Согласно сообщению, CNEEC и «Укргидроэнерго» договорились о том, что китайская инженерно-строительная компания будет участвовать в достройке Днестровской ГАЭС.

Для строительства станции Украина привлечет китайский кредит размером $500 млн под проценты не более 4,5% годовых.

Напомним, в Днестровской ГАЭС по проекту будет работать семь гидроагрегатов общей мощностью 2,268 тыс. МВт в генераторном режиме и 2,947 тыс. МВт — в насосном. Первые три гидроагрегата уже запущены.