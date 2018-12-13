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Аграриям Оренбуржья до конца года возместят ущерб от засухи

Экономика

Летом 2018 года под палящим солнцем сельхозкультуры сгорели на площади более 350 тыс. га

Аграриям Оренбуржья до конца года возместят ущерб от засухи
Михаил Клодт. На пашне. 1872

Оренбург, 13 декабря 2018, 11:58 — REGNUM  В Оренбургской области в декабре 2018 года пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям выплатят компенсацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона, аграрии должны до 17 декабря представить в министерство заявление о предоставлении субсидии и ряд документов.

Напомним, летом в регионе объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. В 34 муниципальных образованиях наблюдались почвенная и атмосферная засухи, суховеи.

Гибель сельскохозяйственных культур в Оренбуржье оценили в 1,7 млрд рублей. Пострадали 569 аграрных хозяйств, посевы сгорели на площади 352,7 тыс. га.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Оренбуржье собрано всего чуть более 2 млн тонн зерна, тогда как в 2017 году урожай составил более 4 млн тонн.

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Сельское хозяйство
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