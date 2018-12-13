Аграриям Оренбуржья до конца года возместят ущерб от засухи

Оренбург, , 11:58 — REGNUM В Оренбургской области в декабре 2018 года пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям выплатят компенсацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона, аграрии должны до 17 декабря представить в министерство заявление о предоставлении субсидии и ряд документов.

Напомним, летом в регионе объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. В 34 муниципальных образованиях наблюдались почвенная и атмосферная засухи, суховеи.

Гибель сельскохозяйственных культур в Оренбуржье оценили в 1,7 млрд рублей. Пострадали 569 аграрных хозяйств, посевы сгорели на площади 352,7 тыс. га.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Оренбуржье собрано всего чуть более 2 млн тонн зерна, тогда как в 2017 году урожай составил более 4 млн тонн.

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