Выбран проект нового терминала аэропорта Геленджика

Геленджик, Краснодарский край, , 11:52 — REGNUM Проект нового терминала аэропорта Геленджик разработает итальянское архитектурное бюро Fuksas, сообщила 13 декабря пресс-служба аэропорта. Концепция, представленная итальянскими архитекторами, победила в конкурсе. На счету компании — более 600 проектов, в том числе проект аэропорта в китайском Шэньчжэне.

Как пояснил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко, строительство нового терминала аэропорта Геленджика начнется летом 2019 года, все работы планируется провести в течение полутора-двух лет. Площадь нового терминала составит около девяти тысяч квадратных метров, пропускная способность составит 890 пассажиров в час и 635 тыс. пассажиров в год.

«В данный момент мы приступаем к его проектированию, в этот этап входит не только детальный проект внешней части здания, но и то, каким аэропорт будет внутри», — добавил Таранченко.

Концепция проекта нового терминала предусматривает современный дизайн, а также соответствует основным тенденциям защиты окружающей среды и экономии электроэнергии. Дизайнерское решение пассажиры смогут оценить уже с воздуха: крыша терминала будет напоминать птицу в полете. Облицовка крыши будет состоять из алюминиевых пластин. Концепция предполагает возможность сокращения операционных зон вылета и прилета в зимний сезон, и напротив — их расширение в летний период, когда число пассажиров существенно вырастает. Концепция самого здания предполагает существенную экономию электроэнергии: свет будет проникать через детали крыши и стены. Для оформления здания планируется использовать растения, которые характерны для черноморского побережья.

Аэропорт Геленджик располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. Сегодня годовой пассажиропоток аэропорта составляет около 300 тыс. человек. Действующий терминал аэропорта был открыт в 2010 году.

Также по теме: Первых пассажиров новый терминал аэропорта Геленджик примет в конце 2018-го