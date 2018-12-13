Структуры Минобороны задолжали ГУП «ТЭК СПб» более 1 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Общий объём задолженности структур Минобороны РФ, а также подведомственных ему учреждений и предприятий, перед поставщиком тепловой энергии ГУП «ТЭК СПб» составляет более 1 млрд 27 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост долга составил 11,7% (более 107 млн рублей). Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе энергетического предприятия.

В ГУП «ТЭК СПб» возмущены тем, что за последние пять лет задолженность структур Минобороны России перед предприятием увеличилась в два раза. При этом ответственность за содержание объектов переходит от одних юридических лиц к другим, но долги лишь растут.

Так, ранее в роли главного поставщика коммунальных услуг для нужд Минобороны выступало АО «РЭУ». Оно задолжало перед ГУП «ТЭК СПб» 217,4 млн руб. В ноябре 2015 года эти функции приняло на себя АО «ГУ ЖКХ». Задолженность АО «ГУ ЖКХ» перед ГУП «ТЭК СПб» за потребленную тепловую энергию составляет 352,8 млн руб. В отношении этого АО Арбитражным судом города Москвы рассматривается судебное дело о признании его несостоятельным (банкротом). С апреля 2017 года вместо акционерной компании за поставку услуг для оборонного ведомства отвечает ФГБУ «ЦЖКУ»

Аналогичная история и с управлением специализированным жилищным фондом Минобороны России. Раньше этим занималось печально известное АО «Славянка», находящееся сейчас в процедуре банкротства. Задолженность «Славянки» перед ГУП «ТЭК СПб» составляет 118,77 млн руб. В 2015 году было создано ООО «Главное управление жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ»), но ситуация не улучшилась.

В связи с наличием большой задолженности, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями Санкт-Петербурга, Арбитражный суд города Москвы в сентябре 2018 года ввел в отношении ООО «ГУЖФ» процедуру наблюдения. На 4 марта 2019 года назначенко рассмотрение дела о признании должника банкротом.

Требования ГУП «ТЭК СПб» в размере 59,7 млн руб. за поставленную тепловую энергию признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов к ООО «ГУЖФ».

Чтобы не наращивать объем долгов этого предприятия по теплоснабжению 16 многоквартирных домов ГУП «ТЭК СПб» расторгло договоры теплоснабжения с ООО «ГУЖФ» в одностороннем порядке и перешло на прямые договоры с гражданами, живущими в этих домах.

«На момент расторжения договоров теплоснабжения задолженность ООО «ГУЖФ» перед ГУП «ТЭК СПб» составила 64,77 млн руб.», — отметили петербургские теплоэнергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем просроченной задолженности структур Министерства обороны РФ перед предприятиями топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга составлял на 1 августа 2018 года 3 млрд 300 млн рублей. Это ставит под угрозу стабильность обеспечения ресурсами объектов, относящихся к ведению оборонного ведомства, заявляли в Смольном.

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