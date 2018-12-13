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Эксперты: в ноябре граждане РФ стали тратить больше

Экономика

Повышение трат связано с тем, что жители страны уже начали предновогодние закупки

Москва, 13 декабря 2018, 11:43 — REGNUM  За один поход в магазин в ноябре российский горожанин потратил в среднем 528 рублей. Эта сумма на 4,6% превысила показатель октября, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Эксперты компании полагают, что повышение трат связано с тем, что жители страны уже начали предновогодние закупки.

«В этом году потребительские аппетиты наших соотечественников выглядят скромнее, чем годом ранее. За год средний чек потерял 2,8% от своих прошлогодних объемов», — отметили в холдинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что в среднем граждане России на предстоящее празднование Нового года готовы потратить 16,9 тыс. рублей, из которых 47% пойдут на продукты и напитки, 42% на новогодние подарки, а остальное — на развлечения.

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