Счетная палата назвала провальной реформу в строительстве

Москва, , 11:33 — REGNUM Основная цель реформы системы ценообразования и сметного нормирования строительства не достигнута, несмотря на большой промежуток времени и расход почти 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.

«Анализ показал, что основная цель реформы — переход на новую модель ценообразования — не достигнута», — говорится в сообщении о реформе, начатой в 2015 году.

Аудитор Счетной палаты Юрий Росляк заявил, что действующую систему ценообразования, в основе которой лежит базисно-индексный метод, попросту законсервировали со всеми недостатками, но не подвергли оптимизации. Планировалось, что к концу 2018 году будет создана система на основе «ресурсного» метода, однако этого не произошло.

На реализацию реформ было выделено 1,9 млрд рублей, включая около 1,4 млрд рублей из средств федерального бюджета. Однако поручение президента РФ Владимира Путина, данное им в 2015 году Минстрою, не исполнено, констатировали аудиторы.