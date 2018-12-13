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VEON назначил Урсулу Бернс гендиректором компании

Экономика

На постоянной основе

Москва, 13 декабря 2018, 11:28 — REGNUM  Главой телекоммуникационного холдинга VEON на постоянной основе назначена Урсула Бернс, сообщает 13 декабря пресс-служба компании.

Бернс была назначена исполняющим обязанности исполнительного директора VEON с конца марта 2018 года после ухода Жан-Ива Шарлье. Летом 2017 года Бернс заняла также пост председателя совета директоров.

Напомним, VEON (бывший Vimpelcom) контролирует телекоммуникационные активы в России, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Украине, Италии, Пакистане и в ряде африканских стран.

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