Морской порт на Амуре построит Китай в Хабаровске для российских фермеров

Хабаровск, , 11:43 — REGNUM На реке Амур в Хабаровске китайский инвестор построит «агропорт» с выходом в море. Мощность порта на первоначальном этапе — 100 тыс. тонн в год, за пять лет объём грузов вырастет до 5 млн в год. Порт должен начать работу уже во второй половине 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новый «фермерский» порт сделает Хабаровск крупнейшим хабом региона по экспорту агропродукции.

«Порт будет построен на реке, но это будет именно морской порт. Когда делали техническое задание, обговорили с китайскими коллегами, что сюда будут заходить суда типа «река-море». Одно такое, грузоподъемностью 5 тыс. тонн, у нас есть в Амурском пароходстве. Отсюда будем поставлять продукцию в Китай, Японию, Корею, в северные районы Хабаровского края», — привело слова директора автономной некоммерческой организации «Краевой сельскохозяйственный фонд» Дениса Койкова ИА Хабаровский край сегодня

Общий объём инвестиций в строительство порта и инфраструктуры, включающей хранилища, подъездные пути и прочее, составил 7,4 млрд рублей. Для перевозки грузов по Амуру и Уссури потребуются баржи, их планируют заказать на «домашнем», Хабаровском судостроительном заводе. Таких судов на первом этапе будет 28, причём, шесть из них уже построены в КНР.

В будущем количество барж планируется довести до 40, ёмкость каждой до 1200 тонн с посадкой 1,2 метра.

Договор об участии в инвестиционном проекте «Развитие комплексного транспортного коридора «Дальний Восток — 1» подписали АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» и китайская компания «Dongjin Group», а также АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Китайская компания уже построила для приёма сельхозпродукции терминалы в Фуюане и Тунцзяне. Узнав о старте проекта, японские предприниматели уже прислали в Хабаровск список продукции, которую они хотели бы получать из Хабаровска.

«Логистика морского порта в Хабаровске будет удобнее и выгоднее, чем предлагают сегодня Благовещенск и Владивосток. Я считаю, что мы сами должны были бы построить этот порт, но построим за китайские деньги, ничего страшного. Проект поддержали полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр сельского хозяйства КНР. Если все у нас получится, если пойдут объемы, появится и российский инвестор, который тоже построит терминал. Еще один плюс нового порта — он позволит значительно удешевить северный завоз», — добавил Денис Койков.

Порт даст прямой выход по Амуру в Сунгари до Харбина, без лишней перезагрузки. Рынок Китая огромен, новый порт сможет внести весомый вклад в экономику региона.

«Мы будем переваливать зерно из центральной части России в КНР. Не отдадим его Владивостоку. Все заберем здесь и эти деньги получит наша экономика. Потребности Китая в сое только около млрд тонн в год. Взять от них хотя бы 10% — уже победа. Через 5 лет должны достичь 1 млн тонн в год. Тогда мы станем портом №1 на Дальнем востоке по экспорту сельхозпродукции. Поэтому и назвали проект «Дальний Восток — 1», — добавил Денис Койков.

Примечательно, что проект создания речного порта для сельскохозяйственной продукции в Хабаровске впервые начали обсуждать еще до Октябрьской революции — 105 лет назад. Но реальные черты проект обрел лишь сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Хабаровском крае строится еще один порт — специализированный современный морской терминал по перевалке угля компании «Колмар» в свободном порту Ванино. При этом в том же порто-франко уже работает самый современный угольный порт России — АО «Дальтрансуголь», СУЭК. В свободном порту Советская Гавань порт работает, появляются новые производства, но этому порту не хватает пропускной способности железной дороги. Не очень хорошо чувствуют себя морские порты Николаевск, мыс Лазарева. В частности, мыс Лазарева вообще не пригоден к эксплуатации — из-за песчаных заносов глубина у причальной стенки не превышает полутора метров, пирс ржавый, инфраструктура развалена.