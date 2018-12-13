На Ямале не у дел окажутся тысячи работников

Салехард, , 11:37 — REGNUM После выхода на полную мощность проекта «Ямал СПГ» в Арктическом регионе сократится численность трудовых ресурсов на 3,9 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном правительством ЯНАО прогнозе баланса трудовых ресурсов региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Потери частично компенсируют другие инвестиционные проекты, реализуемые на Ямале, сообщается в прогнозе. Но они «не смогут полностью заменить более масштабный проект». Прогнозно численность трудовых ресурсов из-за выхода на полную мощность «Ямал СПГ» снизится относительно 2017 года на 3,9 тыс. человек и в 2021 году составит 480 тыс. человек. Но в регионе не считают ситуацию критичной, так как на шесть вакансий на Ямале приходится один безработный. Наблюдается не первый год острая необходимость в рабочих именно строительных специальностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале наметилась тенденция увеличения трудовых ресурсов — меньше людей становится на учёт в службу занятости и признаётся безработными. Однако, как говорится в прогнозе, до 2021 года ставка в ЯНАО будет делаться на привлечение рабочей силы из других регионов Российской Федерации с использованием вахтового метода. Число иностранных трудовых мигрантов сократится на 17,3% и составят 22 тыс. человек.

Как отмечают специалисты, проблема с собственными трудовыми ресурсами на Ямале заключается в их высокой концентрации в крупных городах автономного округа. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее заявлял о развитии внутрирегиональной вахты.

«Мы должны сделать большую работу — правительство, бизнес, все вместе — чтобы на Ямале высока была доля внутрирегиональной вахты. Нужно находить здравый компромисс, чтобы будущие поколения работников, молодежь, всегда находили работу на Ямале, живя, например, в Ноябрьске или в Муравленко. У нас проекты в отдаленных территориях, когда мы говорим про Ямальский район, это такая совсем арктическая территория. Они, конечно, будут делаться вахтовым способом — это очевидно, это самое экономически целесообразное решение. Не нужно строить уже в крайнем Заполярье новые города, но важно, чтобы жители уже существующих городов и их дети находили здесь полноценную, хорошую работу», — делился планами Дмитрий Артюхов в интервью с блогером и общественным деятелем Юрием Кукевичем.

Напомним, проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Строительство завода по сжижению природного газа осуществлялось тремя очередями. На полную мощность проект был запущен 11 декабря 2018 года.

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